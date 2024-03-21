В Кузбассе осудят пьяного сторожа ритуалки, угнавшего микроавтобус

Случай произошёл ещё летом прошлого года — на кольце на пр. Авиаторов и пр. Архитекторов микроавтобус «Ниссан Карго Серена» врезался в столб. Водитель и его пассажирка оказались заблокированными в машине, пришлось вызывать спасателей. Мужчина не пострадал, а вот женщина получила многочисленные переломы рук и ног.