В Кузбассе осудят пьяного сторожа ритуалки, угнавшего микроавтобус

Перед судом в Новокузнецке предстанет 52-летний работник ритуального агентства, который в состоянии опьянения угнал микроавтобус и травмировал свою пассажирку в ДТП. Об этом сообщает кузбасская полиция.
Случай произошёл ещё летом прошлого года — на кольце на пр. Авиаторов и пр. Архитекторов микроавтобус «Ниссан Карго Серена» врезался в столб. Водитель и его пассажирка оказались заблокированными в машине, пришлось вызывать спасателей. Мужчина не пострадал, а вот женщина получила многочисленные переломы рук и ног.
Оказалось, водитель выпивал на рабочем месте и без прав решил угнать рабочий микроавтобус. С собой он взял знакомую, чтобы прокатить её по ночному городу. Во время поездки пара продолжила распивать алкоголь.
За нетрезвое вождение новокузнечанина арестовали на 10 суток, за угон приговорили к двум годам условного лишения свободы. Однако после установления тяжести вреда, причинённого женщине, завели уголовное дело. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.