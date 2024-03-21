В Новосибирскую область вернутся морозы до −15 градусов на выходных

На выходных, 23 и 24 марта, в Новосибирской области ожидается похолодание. Столбики термометров опустятся до −15 градусов.
В субботу ночью температура составит −5…-10 градусов, местами — до −16. Днем воздух прогреется до −2…+3. Возможен мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. В Новосибирске минимальная температура составит −9 градусов, максимальная — около +2.
Ночью в воскресенье термометры покажут −3…-8 градусов, местами до −14. Днем потеплеет до 0…+5. В Новосибирске в ночные часы ожидается похолодание до −6. Днем температура повысится до +4. Существенных осадков не ожидается.