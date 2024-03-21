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В Фуксовском саду Казани появятся камеры видеонаблюдения

Более 123 миллионов рублей будет выделено на реконструкцию Фуксовского сада в Казани.

Более 123 миллионов рублей будет выделено на реконструкцию Фуксовского сада в Казани. После акта вандализма, когда памятник был поврежден, общественное пространство будет оснащено камерами видеонаблюдения. Эта информация появилась на сайте госзакупок.

ГИСУ Татарстана уточнил, что в саду будут обновлены дорожки, тротуары, а также системы электроснабжения и освещения. Кроме того, территория будет зеленым и благоустроенным местом, где будет установлена система автополива и видеонаблюдения. Работы будут завершены к декабрю текущего года. На прошлой неделе часть памятника была украдена в Фуксовском саду — вандалы срезали трость из рук известного казанского врача Карла Фукса. Теперь в руке памятника остался только набалдашник с вырезанным лицом бывшего мэра Казани Камиля Исхакова. Обстоятельства происшествия все еще выясняются, а поиск преступников затруднен отсутствием камер видеонаблюдения.

Ранее архитектор не подтвердил эскизы комплекса на берегу Казанки.

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