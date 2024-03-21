Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подсчитано, сколько пчел на территории Челябинской области

Региональный минсельхоз собрал южноуральских пчеловодов, чтобы сообщить, что в 2024 году им придется маркировать своих пчел.

Пчелы оказались в перечне видов животных, которых потребовало маркировать федеральное правительство. На этот процесс отвели в 2024—2025 годы. Ставить на учёт насекомых будут в новом компоненте «Хорриот» ветеринарной информационной системы «ВетИС». Как говорят разработчики, учитывать будут целыми пчелосемьями, а маркировка — уникальный номер — будет наноситься непосредственно на улей. Процесс уже стартовал, маркируют жужжущих насекомых уже с 1 марта.

Отметим, что по по данным челябинского министерства сельского хозяйства, в южноуральском регионе имеют регистрацию 16,7 тысячи пчелосемей. Мед челябинцы собирают на 385 пасеках. В прошлом году Челябинская область может похвастаться сбором 190 тонн мёда.

флора и фауна