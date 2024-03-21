Подсчитано, сколько пчел на территории Челябинской области

Пчелы оказались в перечне видов животных, которых потребовало маркировать федеральное правительство. На этот процесс отвели в 2024—2025 годы. Ставить на учёт насекомых будут в новом компоненте «Хорриот» ветеринарной информационной системы «ВетИС». Как говорят разработчики, учитывать будут целыми пчелосемьями, а маркировка — уникальный номер — будет наноситься непосредственно на улей. Процесс уже стартовал, маркируют жужжущих насекомых уже с 1 марта.