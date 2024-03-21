В Уфе ушел из жизни поэт и композитор Мидхат Абдульманов

Поэт родился в деревне Янышево Благоварского района. После окончания Сибайского профучилища получил профессию плотника. Позже переехал в Уфу. А после выхода на пенсию посвятил себя творчеству. На разных каналах радио и телевидения Башкортостана и Татарстана транслируется более 100 песен.