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В Уфе ушел из жизни поэт и композитор Мидхат Абдульманов

Сегодня, 21 марта, ушел из жизни в возрасте 82 лет поэт, член Союза писателей Башкортостана, композитор, заслуженный деятель искусств РБ Мидхат Мажитович Абдульманов.

Он написал десятки песен для популярных исполнителей, которые стали хитами. Песни на его стихи есть в репертуаре таких артистов, как Elvin Grey, Альфия Амирханова, Рустем Асаев.

Поэт родился в деревне Янышево Благоварского района. После окончания Сибайского профучилища получил профессию плотника. Позже переехал в Уфу. А после выхода на пенсию посвятил себя творчеству. На разных каналах радио и телевидения Башкортостана и Татарстана транслируется более 100 песен.

«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким поэта.

Прощание с Мидхатом Абдульмановым состоится завтра, 22 марта, в Башкирской государственной филармонии в 10.00. Похоронят его на малой родине — в деревне Янышево Благоварского района.