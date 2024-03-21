В Уфе ушел из жизни поэт и композитор Мидхат Абдульманов

Он написал десятки песен для популярных исполнителей, которые стали хитами. Песни на его стихи есть в репертуаре таких артистов, как Elvin Grey, Альфия Амирханова, Рустем Асаев.
Поэт родился в деревне Янышево Благоварского района. После окончания Сибайского профучилища получил профессию плотника. Позже переехал в Уфу. А после выхода на пенсию посвятил себя творчеству. На разных каналах радио и телевидения Башкортостана и Татарстана транслируется более 100 песен.
«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким поэта.
Прощание с Мидхатом Абдульмановым состоится завтра, 22 марта, в Башкирской государственной филармонии в 10.00. Похоронят его на малой родине — в деревне Янышево Благоварского района.