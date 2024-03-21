В Новокузнецке установят ещё больше интеллектуальных транспортных систем

Как сообщает глава Новокузнецка Сергей Кузнецов, подрядчик продолжит установку интеллектуальных транспортных систем в Кузнецком и Орджоникидзевском районе. Благодаря им центр управления дорожным движением будет получать больше информации.
«Интеллектуальная транспортная система должна развиваться вместе с нашим городом и подстраиваться под интересы горожан, обеспечивая комфорт и безопасность всех участников дорожного движения», — считает Сергей Кузнецов.
Детекторы собирают информацию о скорости движения машин, их количестве и времени присутствия на перекрёстке. Затем данные обрабатываются и передаются в систему. С помощью специального программного обеспечения сотрудники центра обработки данных управляют светофорами. Например, регулируют время сигнала зелёного света в случае пробок или аварий.
В Новокузнецке уже установлено три модуля и шесть подсистем мониторинга и управления дорожным движением, модернизировано 83 светофорных объекта для удалённого мониторинга, смонтировано 83 котроллера, 289 детекторов транспорта и 129 видеокамер.
Также мы писали, что до 1 сентября 2025 года в городе отремонтируют Кузнецкий мост, соединяющий Центральный и Кузнецкий районы. Протяжённость участка составит 434 метра, на него потратят 26 млн рублей.