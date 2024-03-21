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В Новокузнецке установят ещё больше интеллектуальных транспортных систем

Благодаря им центр управления дорожным движением будет получать больше информации для управления транспортными потоками.

Как сообщает глава Новокузнецка Сергей Кузнецов, подрядчик продолжит установку интеллектуальных транспортных систем в Кузнецком и Орджоникидзевском районе. Благодаря им центр управления дорожным движением будет получать больше информации.

«Интеллектуальная транспортная система должна развиваться вместе с нашим городом и подстраиваться под интересы горожан, обеспечивая комфорт и безопасность всех участников дорожного движения», — считает Сергей Кузнецов.

Детекторы собирают информацию о скорости движения машин, их количестве и времени присутствия на перекрёстке. Затем данные обрабатываются и передаются в систему. С помощью специального программного обеспечения сотрудники центра обработки данных управляют светофорами. Например, регулируют время сигнала зелёного света в случае пробок или аварий.

В Новокузнецке уже установлено три модуля и шесть подсистем мониторинга и управления дорожным движением, модернизировано 83 светофорных объекта для удалённого мониторинга, смонтировано 83 котроллера, 289 детекторов транспорта и 129 видеокамер.

Также мы писали, что до 1 сентября 2025 года в городе отремонтируют Кузнецкий мост, соединяющий Центральный и Кузнецкий районы. Протяжённость участка составит 434 метра, на него потратят 26 млн рублей.