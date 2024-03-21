В Новокузнецке установят ещё больше интеллектуальных транспортных систем

Детекторы собирают информацию о скорости движения машин, их количестве и времени присутствия на перекрёстке. Затем данные обрабатываются и передаются в систему. С помощью специального программного обеспечения сотрудники центра обработки данных управляют светофорами. Например, регулируют время сигнала зелёного света в случае пробок или аварий.