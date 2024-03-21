Онколог рассказал, какой вид рака в Беларуси лечат лучше других стран мира

Беларусь относится к странам с высокой заболеваемостью онкологией, но результаты лечения у нас очень хорошие. Об этом в ток-шоу «100 вопросов взрослому» на телеканале «Беларусь 1» рассказал замдиректора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Александрова Сергей Красный, кстати, единственный в Беларуси академик в области онкологии.
По словам Сергея Красного, по некоторым позициям Беларусь даже опережает высокоразвитые в плане медицины страны.
«Например, среди стран с наименьшей смертностью от рака мочевого пузыря Республика Беларусь вышла на третье место в мире и уступает только Финляндии и Южной Корее. А если бы у нас еще и курили поменьше, то мы на первое место вышли бы», — отметил Сергей Красный, который специализируется на онкоурологии и является успешным оперирующим хирургом.