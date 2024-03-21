Клещи проснулись и вышли на охоту в Петербурге

В Петербурге зафиксировали первые укусы клещами. Казалось бы, весна только началась, а эти кровососущие уже активизировались и начали атаковать горожан. При этом это произошло даже не в марте, а в конце зимы. Первых два клеща доставили в лабораторию Городского вирусологического центра Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина 13 и 17 февраля. А всего с начала 2024 года на исследование горожане принесли девять кровососущих. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению.