Клещи проснулись и вышли на охоту в Петербурге

В Петербурге зафиксировали первые укусы клещами. Казалось бы, весна только началась, а эти кровососущие уже активизировались и начали атаковать горожан. При этом это произошло даже не в марте, а в конце зимы. Первых два клеща доставили в лабораторию Городского вирусологического центра Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина 13 и 17 февраля. А всего с начала 2024 года на исследование горожане принесли девять кровососущих. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению.
— В основном люди стали обращаться после мартовских праздников. У всех обследованных кровососущих анализы на клещевой энцефалит, боррелиоз и другие инфекции отрицательные, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Всех клещей исследовали на наличие опасных заболеваний. Фото: комздрав Петербурга.
Тем не менее, активность клещей увеличивается. Поэтому врачи напоминают, что при укусе этого кровососущего необходимо обратиться в ближайший травмпункт. Там специалисты его снимут и отправят на исследование, а место укуса осмотрят и обработают.
Кроме того, можно обратиться в поликлиническое отделение Больницы Боткина на Пискаревском проспекте, 49 и Миргородской улице, 3. Они работают по будням с 9:00 до 15:30. Также по последнему адресу принимают в выходные и праздничные дни. Обращаться нужно в приемное отделение.