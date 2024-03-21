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Пермяков приглашают на бесплатное выступление фигуристов

В Перми пройдет турнир по фигурному катанию на призы Татьяны Тарасовой.

Источник: Министерство физической культуры и спорта Пермского края

В Перми состоится Всероссийский турнир на призы заслуженного тренера России Татьяны Тарасовой, на который смогут бесплатно попасть все желающие зрители. Событие пройдет с 21 по 23 марта включительно в СК им. Сухарева.

— На пермский лед выйдут порядка 160 фигуристов от 1 спортивного разряда до мастеров спорта. На старт выйдут спортсмены в возрасте от 10 до 20 лет. Они будут представлять 23 региона страны, — сообщают в Министерстве физической культуры и спорта Пермского края.

Спортсмены выступят в одиночном и парном катании, а также в танцах на льду. Турнир длиной в три дня будет проходить с утра до вечера. 21 марта соревнования начнутся в 10:45, а в последующие два дня в 9:00.

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