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В Омске новый автобусный маршрут свяжет центр и Левый берег

Он будет ездить по укороченной схеме популярного маршрута.

Источник: Om1.ru

С 24 марта в Омске запустят новый автобусный маршрут — № 28. Его проведут между левобережьем и центральной частью города. Нововведение связано с закрытием на ремонт сложного перекрёстка бульвара Архитекторов и улицы 70 лет Октября.

Автобусы большого класса будут двигаться от конечной остановки «Поворотная» до остановки «Площадь Победы». Как отметили в департаменте транспорта, новый маршрут поедет по тем улицам, которые частично охватывают 24-е автобусы. Разница между ними в том, что маршрут № 28 пустят по укороченным рейсам. В будни на нём будут работать пять муниципальных автобусов, в выходные и праздники — три.