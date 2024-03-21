В Омске новый автобусный маршрут свяжет центр и Левый берег

Автобусы большого класса будут двигаться от конечной остановки «Поворотная» до остановки «Площадь Победы». Как отметили в департаменте транспорта, новый маршрут поедет по тем улицам, которые частично охватывают 24-е автобусы. Разница между ними в том, что маршрут № 28 пустят по укороченным рейсам. В будни на нём будут работать пять муниципальных автобусов, в выходные и праздники — три.