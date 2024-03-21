Метеоролог рассказал, когда в Татарстане полностью растает снег

Ранее мы писали о том, что в Нижнекамске прошла тщательная проверка состояния и наличия техники, личного состава и необходимого оборудования к предстоящему весеннему половодью. Смотр техники посетил представитель исполкома Нижнекамского района, где различные службы, включая ГИМС, МЧС и спасателей, демонстрировали свою готовность к возможным чрезвычайным ситуациям.