Метеоролог рассказал, когда в Татарстане полностью растает снег

В Татарстане установилась теплая погода. Днем температура достигает +5 градусов. Несмотря на это, ночью все еще фикусируется минусовая температура, замедляя процесс таяния снега.
Тимур Аухадеев, метеоролог Казанского федерального университета, объясняет текущую погодную ситуацию действием антициклона, который способствует повышению температуры в дневные часы и ее понижению после захода солнца. Однако уже на следующей неделе в республику придут дожди, которые способствуют более активному таянию снежного покрова.
«Полное исчезновение снега в Татарстане мы ожидаем во второй или третьей декаде апреля», — поделился Аухадеев.
Ранее мы писали о том, что в Нижнекамске прошла тщательная проверка состояния и наличия техники, личного состава и необходимого оборудования к предстоящему весеннему половодью. Смотр техники посетил представитель исполкома Нижнекамского района, где различные службы, включая ГИМС, МЧС и спасателей, демонстрировали свою готовность к возможным чрезвычайным ситуациям.