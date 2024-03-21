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Метеоролог рассказал, когда в Татарстане полностью растает снег

Процесс таяния снега ускорят дожди.

Сейчас в Ричмонде: +3° 3 м/с 52% 760 мм рт. ст. +7°

В Татарстане установилась теплая погода. Днем температура достигает +5 градусов. Несмотря на это, ночью все еще фикусируется минусовая температура, замедляя процесс таяния снега.

Тимур Аухадеев, метеоролог Казанского федерального университета, объясняет текущую погодную ситуацию действием антициклона, который способствует повышению температуры в дневные часы и ее понижению после захода солнца. Однако уже на следующей неделе в республику придут дожди, которые способствуют более активному таянию снежного покрова.

«Полное исчезновение снега в Татарстане мы ожидаем во второй или третьей декаде апреля», — поделился Аухадеев.

Ранее мы писали о том, что в Нижнекамске прошла тщательная проверка состояния и наличия техники, личного состава и необходимого оборудования к предстоящему весеннему половодью. Смотр техники посетил представитель исполкома Нижнекамского района, где различные службы, включая ГИМС, МЧС и спасателей, демонстрировали свою готовность к возможным чрезвычайным ситуациям.