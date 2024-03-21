В Воронеже спектакль со звездой «Слово пацана» собрал два битковых аншлага

Билеты до 9 тыс рублей не остановили воронежцев в желании лицезреть новую звезду. Два битковых аншлага собрал в театре оперы и балета 18 и 19 марта спектакль «Утиная охота» с Иваном Янковским. Больше половины зрителей пришли посмотреть живьем на ставшего безумно популярным после главной роли в сериале «Слово пацана» Янковского-младшего.
Создавалось впечатление, что мало кто из публики знаком с проблематикой легендарной пьесы Вампилова, ибо реагировали-то, и причем очень весело, разве что на на мизансцены с крепким словцом. А не на внутренние метания героя. Одновременно инфантильного (словно легкомысленный ребенок, который не осознает, что творит) и пожившего (который от всего успел устать). Загадку которого так до сих пор и разгадывают литературоведы и театральные критики — со времен Вампилова и по сей день.
Спектакли закончились уже ближе к одиннадцати вечера, все дружно высидели, даже подарили артистам цветы…