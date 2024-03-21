В Воронеже спектакль со звездой «Слово пацана» собрал два битковых аншлага

Создавалось впечатление, что мало кто из публики знаком с проблематикой легендарной пьесы Вампилова, ибо реагировали-то, и причем очень весело, разве что на на мизансцены с крепким словцом. А не на внутренние метания героя. Одновременно инфантильного (словно легкомысленный ребенок, который не осознает, что творит) и пожившего (который от всего успел устать). Загадку которого так до сих пор и разгадывают литературоведы и театральные критики — со времен Вампилова и по сей день.