В Ростовской области ожидается резкое потепление с 25 марта

На следующей неделе в Ростовской области может потеплеть сразу на 5−6 градусов. Об этом можно судить по таблице температур Гидрометцентра.
Судя по данным синоптиков, с 21 по 24 марта днем по северу региона ожидается +6−8, а по югу +8−10 градусов. По ночам будет от −4 до −1, в южных территориях — от 0 до +3.
С 25 марта дневная температура по северу области составит +10−11 градусов, а по югу поднимется до +14. Ночью в большинстве районов Дона обещают +2−3 градуса.
Столбики термометров должны снова понизиться в среду, 27 марта.