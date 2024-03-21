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В Ростовской области ожидается резкое потепление с 25 марта

С 25 марта местами по Ростовской области потеплеет сразу на 5−6 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +3° 3 м/с 52% 760 мм рт. ст. +7°
Источник: Комсомольская правда

На следующей неделе в Ростовской области может потеплеть сразу на 5−6 градусов. Об этом можно судить по таблице температур Гидрометцентра.

Судя по данным синоптиков, с 21 по 24 марта днем по северу региона ожидается +6−8, а по югу +8−10 градусов. По ночам будет от −4 до −1, в южных территориях — от 0 до +3.

С 25 марта дневная температура по северу области составит +10−11 градусов, а по югу поднимется до +14. Ночью в большинстве районов Дона обещают +2−3 градуса.

Столбики термометров должны снова понизиться в среду, 27 марта.