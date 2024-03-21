Актер Никита Кологривый извинился на видео за дебош в баре в Новосибирске

Популярный актер Никита Кологривый извинился на видео за дебош в кальянной в Новосибирске 19 марта.
Он в пьяном состоянии приставал к официантке. Актер попытался ухватить девушку за грудт и укусил ее. После звезда российских сериалов начал конфликтовать с другими сотрудниками. Его дебош попал на видео.
Кологривый опубликовал извинения у себя в Telegram-канале.
«Мои зрители должны никаких иллюзий обо мне не составлять. Они должны видеть, кто я, и что я за человек. У меня от вас секретов нет», — отметил он.
Напомним, что актера отправили под административный арест на семь суток. Прокуратура намерена обжаловать приговор.