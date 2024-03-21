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С 24 марта на Левобережье Омска изменят схему движения 18-и маршрутов

У маршрутов № 88, 96 и 424 изменятся остановки.

Источник: Комсомольская правда

В Омске с 24 марта изменится движение 18-и маршрутов общественного транспорта на Левобережье. Ряд маршрутов теперь будут ходить в объезд.

Изменения в схеме вводят из-за ограничения движения транспорта по бульвару Архитекторов на участке от улицы Крупской до улиц 70 лет Октября и Степанца, включая перекресток.

Несколько маршрутов будут ходить в объезд — через улицу Перелета, Крупскую и Дмитриева. Часть транспорта пустят по проспекту Комарова с захватом улицы Степанца, а затем — по улицам Перелета, Крупской, Дмитриева.

Маршруты № 88, 96 и 424 изменят свои конечные пункты.