С 24 марта на Левобережье Омска изменят схему движения 18-и маршрутов

В Омске с 24 марта изменится движение 18-и маршрутов общественного транспорта на Левобережье. Ряд маршрутов теперь будут ходить в объезд.
Изменения в схеме вводят из-за ограничения движения транспорта по бульвару Архитекторов на участке от улицы Крупской до улиц 70 лет Октября и Степанца, включая перекресток.
Несколько маршрутов будут ходить в объезд — через улицу Перелета, Крупскую и Дмитриева. Часть транспорта пустят по проспекту Комарова с захватом улицы Степанца, а затем — по улицам Перелета, Крупской, Дмитриева.
Маршруты № 88, 96 и 424 изменят свои конечные пункты.