В Свердловской области суд удовлетворил иск полковника полиции к Е1.RU

По его словам, в 2022-м году E1.RU опубликовал несколько материалов, которые порочат честь и достоинство полиции в целом и Даурова в частности. На тот момент он возглавлял МО МВД РФ «Каменск-Уральский». В публикациях говорилось о том, что офицер имеет судимость, а его отец, якобы, работал замминистра МВД Адыгеи и в 2012-м году был осужден за подделку больничного листа.
«Суд обязал E1.RU опровергнуть ранее опубликованные сведения об истце путем их удаления, а также разместить на информационном портале опровержение несоответствующих действительности сведений с обязательной публикацией текста судебного решения», — резюмировал Горелых.
Он также отметил, что в качестве компенсации морального вреда издание обязано выплатить Даурову 60 тысяч рублей. Эти средства он намерен направить на благотворительность — на нужды одного из детдомов региона.