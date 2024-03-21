В Свердловской области суд удовлетворил иск полковника полиции к Е1.RU

По его словам, в 2022-м году E1.RU опубликовал несколько материалов, которые порочат честь и достоинство полиции в целом и Даурова в частности. На тот момент он возглавлял МО МВД РФ «Каменск-Уральский». В публикациях говорилось о том, что офицер имеет судимость, а его отец, якобы, работал замминистра МВД Адыгеи и в 2012-м году был осужден за подделку больничного листа.