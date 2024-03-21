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В Свердловской области суд удовлетворил иск полковника полиции к Е1.RU

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 марта, УралПолит.Ru. Суд удовлетворил иск свердловского полковника полиции Руслана Даурова к сетевому изданию «Е1.RU Екатеринбург Онлайн». Об этом сообщил руководитель пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.

По его словам, в 2022-м году E1.RU опубликовал несколько материалов, которые порочат честь и достоинство полиции в целом и Даурова в частности. На тот момент он возглавлял МО МВД РФ «Каменск-Уральский». В публикациях говорилось о том, что офицер имеет судимость, а его отец, якобы, работал замминистра МВД Адыгеи и в 2012-м году был осужден за подделку больничного листа.

«Суд обязал E1.RU опровергнуть ранее опубликованные сведения об истце путем их удаления, а также разместить на информационном портале опровержение несоответствующих действительности сведений с обязательной публикацией текста судебного решения», — резюмировал Горелых.

Он также отметил, что в качестве компенсации морального вреда издание обязано выплатить Даурову 60 тысяч рублей. Эти средства он намерен направить на благотворительность — на нужды одного из детдомов региона.