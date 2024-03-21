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Фурам ограничат движение по улицам Новосибирска с 22 апреля

При этом на некоторые виды транспорта ограничения не будут распространяться.

В Новосибирске с 22 апреля введут ограничение по передвижению большегрузов по городу. Информацию опубликовал пресс-центр мэрии Новосибирска.

Ограничение вступит в силу 22 апреля и будет действовать с 6:00 до 22:00. Сообщается, что в это время по дорогам города запретят ездить автомобилям с разрешённой максимальной массой более 12 тонн, а также транспортным средствам с установленной максимальной скоростью не более 30 км в час.

При этом ограничения не будут распространяться на:

  • пассажирские перевозки автобусами, в том числе международными;
  • перевозки пищевых продуктов, лекарств, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо, уголь), почты и почтовых грузов, твердых коммунальных отходов;
  • перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
  • транспорт федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;
  • специализированную технику и автомобильный транспорт, задействованные для выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети и для уборки от снега;
  • транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных работ;
  • перемещение строительной техники и грузов для строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов капитального строительства.

Водителей просят быть внимательными, руководствоваться знаками и соблюдать правила дорожного движения.