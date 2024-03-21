Фурам ограничат движение по улицам Новосибирска с 22 апреля

Ограничение вступит в силу 22 апреля и будет действовать с 6:00 до 22:00. Сообщается, что в это время по дорогам города запретят ездить автомобилям с разрешённой максимальной массой более 12 тонн, а также транспортным средствам с установленной максимальной скоростью не более 30 км в час.