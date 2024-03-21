Афиша на 23, 24 марта. Куда пойти в выходные дни в Перми?

23 марта
Авторский театр «Белая овца»
17.00 | А. Островский. Волки и овцы | 12+
Арт-резиденция
12.00−19.30 | Театральный марафон | 12+
Библиотека им. А. С. Пушкина
10.00−18.00 | Весна идёт, весне дорогу! | Выставка Любови Малышевой | 12+
10.00−18.00 | Пою любовь | Выставка батика Натальи Синкевич | 12+
10.00−18.00 | Ожившие мечты | Выставка Наталии Гумеровой | 12+
Библиотека им. Горького
10.00−17.00 | Выставки:
— Слуга правосудия | 16+
— С думою о благе российском | 12+
— Старокитайская живопись тушью | 12+
— Любимым женщинам | Выставка Алексея Соколова | 12+
— Король метафор | Выставка к 125-летию со дня рождения Юрия Олеши | 16+
— Залп из всех орудий | Выставка к 100-летию со дня рождения Юрия Бондарева | 16+
— выставка, посвящённая Дмитрию Дмитриевичу Смышляеву, общественному деятелю, журналисту, краеведу и издателю | 16+
— Куклы — отражение народной культуры | 12+
— Отлично, Михаил! | Выставка к 90-летию со дня рождения Михаила Жванецкого | 16+
— Женщины, творившие историю | 16+
— Союз поэзии и графики | выставка художественных работ | 6+
— Крым и Россия — единая судьба | 16+
— Международный день цветов | 6+
Галерея Анастасии Поповой
12.00−20.00 | К чему снится рыба? | 18+
Дворец культуры им. А. Г. Солдатова
14.00−19.00 | Природа и творчество | Выставка народного клуба «Флорист» | 6+
15.00 | Вечернее турне | Спектакль театра драмы «Третий этаж» | 16+
19.00 | Владимир Захаров и группа «Рок-острова» | Концерт | 6+
Дворец культуры им. А. П. Чехова
17.00 | Большое путешествие в Мультилэнд | 0+
Дворец культуры им. А. С. Пушкина
13.00 | Дискуссионный киноклуб «Посмотрим» | 12+
Дворец культуры им. М. И. Калинина
12.00 | Кот в сапогах | Музыкальный спектакль, Москва | 0+
18.00 | Фиалка Монмартра | Оперетта Имре Кальмана, Москва | 12+
Дом актёра
10.00 | Хома и Суслик | 0+
19.00 | Правда. История четырёх измен | 16+
Дом Мешкова
10.00−19.00 | Музейный дебют | Экспозиция новых поступлений | 6+
Дом художника
11.00−17.00 | Нетихая жизнь | 6+
Здание завода «Телта»
11.00−17.00 | Немного страшная выставка. Древний Египет | 6+
Исторический парк «Россия — моя история»
10.00−19.00 | 80 фактов о блокаде Ленинграда | 12+
10.00−19.00 | Молотов. Здоровый дух | 6+
10.00−19.00 | Просвещение: большие перемены | Мультимедийная выставка | 12+
10.00−19.00 | Три века истории Перми | 12+
Камерный театр «Новая драма»
19.00 | Летели качели | 18+
Концерт-холл «Свобода»
20.00 | Rock Privet | 16+
Культурное пространство «Дом писателя»
17.00 | Девара | Авторский музыкальный проект композитора и поэта Сергея Емельянова | 6+
Музей современного искусства PERMM
12.00−21.00 | И да и нет | 12+
12.00−21.00 | Снежная пыль искрится на солнце | 12+
Органный концертный зал
14.00 | Классика. Музыки свет | Отчётный концерт учащихся и преподавателей детской музыкальной школы № 6 | 0+
ПДНТ «Губерния»
9.00−20.00 | Мир красоты Н. К. Рериха | 6+
Планетарий
10.30 | Путешествуя со светом | 6+
12.00 | Почемучкин сон | 6+
15.00 | Где живёт Земля? | 6+
17.30 | Звёзды | 12+
19.00 | Открывая невидимую Вселенную | 12+
Станция Пермь-2
16.40 | Хогвартс — экспресс Пермь | 6+
Театр «Век жизни»
19.30 | Премьера. М. Зощенко. История болезни | 16+
Театр «Данилин»
15.00 | Фокусы со всего Мира. Иллюзионный дуэт Марины и Михаила Бастраковых | 6+
19.00 | Comedy Magic Show Станислава Колегова | 18+
Театр «У Моста»
18.00 | Ненормальная | 18+
Театр кукол
11.00, 16.00 | Цыплёнок и утёнок | 0+
13.30 | Сказки пушкина | 6+
Театр-Театр
14.00, 18.00 | Сонная лощина | 12+
Художественная галерея «Пермский период»
11.00−17.00 | Бестиарий русского рока | Авторский проект Юрия Шикина | 12+
11.00−17.00 | Времена года | Персональная выставка Ольги Гуськовой | 12+
Центр городской культуры
11.00−20.00 | Сохранить нельзя выбросить | 12+
Центральный выставочный зал
11.00−19.00 | Голова в облаках. К 140-летию Василия Каменского | Творческий художественно-просветительский проект | 6+
24 марта
Авторский театр «Белая овца»
17.00 | А. Островский. Волки и овцы | 12+
Арт-резиденция
12.00−19.30 | Театральный марафон | 12+
Библиотека им. Горького
10.00−17.00 | Выставки:
— Слуга правосудия | 16+
— С думою о благе российском | 12+
— Старокитайская живопись тушью | 12+
— Любимым женщинам | Выставка Алексея Соколова | 12+
— Король метафор | Выставка к 125-летию со дня рождения Юрия Олеши | 16+
— Залп из всех орудий | Выставка к 100-летию со дня рождения Юрия Бондарева | 16+
— выставка, посвящённая Дмитрию Дмитриевичу Смышляеву, общественному деятелю, журналисту, краеведу и издателю | 16+
— Куклы — отражение народной культуры | 12+
— Отлично, Михаил! | Выставка к 90-летию со дня рождения Михаила Жванецкого | 16+
— Женщины, творившие историю | 16+
— Союз поэзии и графики | Выставка художественных работ | 6+
— Крым и Россия — единая судьба | 16+
— Международный день цветов | 6+
Галерея Анастасии Поповой
12.00−20.00 | К чему снится рыба? | 18+
Дворец культуры «Искра»
12.00 | Буратино | Детский мюзикл, Москва | 0+
Дворец культуры Всероссийского общества слепых
17.00 | Песни бардов из советского кино | 6+
Дворец культуры железнодорожников
12.00, 15.00 | Большое путешествие в Мультилэнд | 0+
Дворец культуры им. А. Г. Солдатова
14.00−19.00 | Природа и творчество | Выставка народного клуба «Флорист» | 6+
19.00 | Симфония Аниме. Дирижёр Кеничи Симура | 6+
Дворец культуры им. Ю. А. Гагарина
11.00, 14.00 | Шоу первых | Фестиваль мыльных пузырей | 0+
19.00 | Щелкунчик | Спектакль театра балета «Фуэте» | 6+
Детская библиотека № 3 им. И. А. Крылова
10.00−18.00 | В некотором царстве, в Пушкинском государстве… | Выставка | 6+
Дом Мешкова
10.00−19.00 | Музейный дебют | Экспозиция новых поступлений | 6+
Здание завода «Телта»
11.00−17.00 | Немного страшная выставка. Древний Египет | 6+
Исторический парк «Россия — моя история»
10.00−19.00 | 80 фактов о блокаде Ленинграда | 12+
10.00−19.00 | Молотов. Здоровый дух | 6+
10.00−19.00 | Просвещение: большие перемены | Мультимедийная выставка | 12+
10.00−19.00 | Три века истории Перми | 12+
14.00 | Тематическая экскурсия по выставке «80 фактов о блокаде Ленинграда» | 12+
Камерный театр «Новая драма»
19.00 | Летели качели | 18+
Концертный зал «Музыкальная галактика»
16.00 | Звуки нежные весенних перезвонов… | Концерт классической музыки | 6+
Культурное пространство «Дом писателя»
11.00 | Сказочная мастерская «Поленница». Царевна Селенит | Музыкально-интерактивная сказка о богатстве Пермского края | 6+
Музей современного искусства PERMM
12.00−21.00 | И да и нет | 12+
12.00−21.00 | Снежная пыль искрится на солнце | 12+
ПДНТ «Губерния»
9.00−20.00 | Мир красоты Н. К. Рериха | 6+
Планетарий
10.30 | Как Тимоша на ракете летал | 6+
12.00 | Ю. А. Гагарин. Звёздный путь космонавта | 6+
15.00 | Круиз по Солнечной системе | 6+
17.30 | Энергия Вселенной | 12+
Театр «Век жизни»
19.30 | Премьера. М. Зощенко. История болезни | 16+
Театр «Данилин»
15.00 | Представление весёлых попугаев | 0+
Театр «У Моста»
18.00 | Ненормальная | 18+
Театр кукол
11.00 | Цыплёнок и Утёнок | 0+
13.30 | Сказки Пушкина | 6+
16.00 | Мастерская гримёра | Мастер-класс по изготовлению белого грима и ангруаза | 6+
Театр Сергея Дроздова
21.00 | Тщеславие | Психологическая монодрамма | 16+
Театр-Театр
14.00, 18.00 | Карлик Нос | 6+
Художественная галерея «Пермский период»
12.00−18.00 | Бестиарий русского рока | Авторский проект Юрия Шикина | 12+
12.00−18.00 | Времена года | Персональная выставка Ольги Гуськовой | 12+
Центр городской культуры
11.00−20.00 | Сохранить нельзя выбросить | 12+
Центральный выставочный зал
11.00−19.00 | Голова в облаках. К 140-летию Василия Каменского | Творческий художественно-просветительский проект | 6+