Афиша на 23, 24 марта. Куда пойти в выходные дни в Перми?

Библиотека им. Горького

10.00−17.00 | Выставки:

— Слуга правосудия | 16+

— С думою о благе российском | 12+

— Старокитайская живопись тушью | 12+

— Любимым женщинам | Выставка Алексея Соколова | 12+

— Король метафор | Выставка к 125-летию со дня рождения Юрия Олеши | 16+

— Залп из всех орудий | Выставка к 100-летию со дня рождения Юрия Бондарева | 16+

— выставка, посвящённая Дмитрию Дмитриевичу Смышляеву, общественному деятелю, журналисту, краеведу и издателю | 16+

— Куклы — отражение народной культуры | 12+

— Отлично, Михаил! | Выставка к 90-летию со дня рождения Михаила Жванецкого | 16+

— Женщины, творившие историю | 16+

— Союз поэзии и графики | выставка художественных работ | 6+

— Крым и Россия — единая судьба | 16+

— Международный день цветов | 6+