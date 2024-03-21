В Воронеже умерла известный балетмейстер

Творческий путь Нины Петровны неразрывно связан с двумя визитными карточками культурной сферы Воронежа. С 1958 по 1983 годы она была солисткой балета Воронежского русского народного хора имени Массалитинова. А в 1983 году стала главным балетмейстером ансамбля «Черноземочка» Воронежского СХИ. За четыре десятка лет Нина Петровна воспитала сотни танцовщиков, многие из которых продолжают прославлять народное творчество в коллективах региона.