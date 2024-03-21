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В Воронеже умерла известный балетмейстер

Не стало Нины Лобановой.

Источник: из соцсетей министерства культуры Воронежской области

20 марта в Воронеже скончалась Нина Лобанова. Заслуженная артистка РСФСР умерла на 85-м году жизни.

Творческий путь Нины Петровны неразрывно связан с двумя визитными карточками культурной сферы Воронежа. С 1958 по 1983 годы она была солисткой балета Воронежского русского народного хора имени Массалитинова. А в 1983 году стала главным балетмейстером ансамбля «Черноземочка» Воронежского СХИ. За четыре десятка лет Нина Петровна воспитала сотни танцовщиков, многие из которых продолжают прославлять народное творчество в коллективах региона.

Светлая память…