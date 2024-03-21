Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре часть компаний возьмут на работу пенсионеров

Предубеждений относительно пожилых сотрудников нет только у 40% организаций.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре многие работодатели скептически относятся к зрелым сотрудникам. Большинство руководителей не взяли бы на работу пенсионеров.

Только 40% опрошенных работодателей не имеют предубеждений относительно трудоустройства пенсионеров. Руководители бы приняли на работу пожилых сотрудников на общих основаниях. Еще 36% респондентов рассмотрели бы возможность трудоустройства на отдельные должности. Чаще всего пенсионеры могут устроиться на вакансии квалифицированных рабочих, инженеров, продавцов и кладовщиков.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, с каждым годом специалисты отмечают увеличение возрастных соискателей.

занятость