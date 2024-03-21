В Самаре часть компаний возьмут на работу пенсионеров

Только 40% опрошенных работодателей не имеют предубеждений относительно трудоустройства пенсионеров. Руководители бы приняли на работу пожилых сотрудников на общих основаниях. Еще 36% респондентов рассмотрели бы возможность трудоустройства на отдельные должности. Чаще всего пенсионеры могут устроиться на вакансии квалифицированных рабочих, инженеров, продавцов и кладовщиков.