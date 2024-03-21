«Фонтаны и летний кинотеатр»: что появится в парках Екатеринбурга в 2025 году

В Екатеринбурге продолжается голосование за то, какие парки и бульвары надо благоустроить в следующем году. Такое голосование проходит каждый год. В этот раз оно началось 15 марта и продлится до 30 апреля. Среди территорий, которые в мэрии горожанам предлагают выбрать, восемь кандидатов. Рассказываем, что в них предлагают сделать.
БУЛЬВАР НА ПОСАДСКОЙ.
Речь идет об участке между улицами Московской и Белореченской. Здесь городские власти предлагают установить скамейки и в целом благоустроить зеленую зону.
БУЛЬВАР ПО УЛИЦЕ КУЛЬТУРЫ.
Участок от Машиностроителей до Фестивальной длиной 1,3 километра хотят превратить в рекреационное пространство с новыми скамейками. Главным украшением должен стать каменный фонтан, который установят рядом с местом, где бульвар пересекается улицей Красных Партизан.
ПАРК 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ.
На этой территории в границах улиц Ясной — Чкалова — Шаумяна планируют сделать общественно-рекреационную зону с водоемом.
— Масштабный комплекс запланированных работ включает устройство спортивных площадок и скейтпарка, беговых дорожек и тротуаров с различными типами покрытий, мест для отдыха и установку малых архитектурных форм — скамеек и урн, — сообщают в администрации Екатеринбурга.
Также здесь планируют провести монтаж системы освещения основных дорожек, ведь через парк часто сокращают дорогу местные жители. Осовременят и устаревшие детские площадки.
ПАРК НА МЕТЕОГОРКЕ.
Он также известен как парк 50-летия советской власти. Всю территорию парка площадью больше трех гектаров хотят разделить на несколько зон. Среди них, например, зона для спокойного отдыха, а также зона для активного отдыха. Запланированы и беседки, и детские площадки. Разместится такая общественно-рекреационная зона в границах улиц Народной воли — Мичурина — Декабристов.
ПАРК «СЕМЬ КЛЮЧЕЙ».
Еще одна общественно-рекреационная зона появится в границах улиц Ангарской — Технической — Дружининской — Строителей. Проект предусматривает создание нескольких площадок — детской, спортивной и для тех, кто любит воркаут. Обещают и зоны для спокойного отдыха.
ОСНОВИНСКИЙ ПАРК.
Фонтан обещают и жителям Пионерского поселка. Его хотят сделать в центре Основинского парка. Также здесь появятся детская площадка, площадка для выгула собак, воркаут-площадки, летний кинотеатр и место для игры в волейбол.
СОЛНЕЧНЫЕ АЛЛЕИ.
Речь о втором этапе Солнечных аллей в микрорайоне Солнечном — их продолжении от бульвара Вдохновения до улицы Нескучной.
— В микрорайоне Солнечный в прошлом году открылся парк с многофункциональной пешеходной зоной. На его территории было высажено более 290 деревьев и 19 000 кустарников и многолетних растений, — рассказывали в администрации города. — Для спокойного отдыха установлено более 100 скамеек и деревянных шезлонгов. Созданы детские песочницы и качели, столы для пинг-понга, велодорожки. Второй этап предполагает расширение зеленого и многофункционального рекреационного пространства.
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ПАРК.
В парке Академического района, судя по рендерам, появятся не только деревья, но и велопешеходный маршрут и благоустроенная набережная реки Патрушихи. Также ждем зоны для активного отдыха, где можно проводить и крещенские купания, и масленичные гуляния.
— Благоустройство 2 очереди 2 этапа дополнительной территории парка позволит создать новые тематические зоны, а также площадки для активного и спокойного отдыха горожан, — уточнили в мэрии.
Проголосовать за один из парков можно до 30 апреля через сайт «Городская среда», через волонтеров, либо через «Госуслуги».
— Добровольцев в форме с символикой проекта можно встретить в парках-участниках, торговых центрах и на улицах Екатеринбурга, — добавили в администрации города.