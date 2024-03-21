«Фонтаны и летний кинотеатр»: что появится в парках Екатеринбурга в 2025 году

В Екатеринбурге продолжается голосование за то, какие парки и бульвары надо благоустроить в следующем году. Такое голосование проходит каждый год. В этот раз оно началось 15 марта и продлится до 30 апреля. Среди территорий, которые в мэрии горожанам предлагают выбрать, восемь кандидатов. Рассказываем, что в них предлагают сделать.