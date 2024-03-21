«Довольно тепло»: Синоптик Колесов рассказал о погоде в Петербурге на выходные

На смену антициклона приходит циклон, а это значит, что уже в ближайшие дни в Петербурге ожидается облачная погода, которая будет приносить с собой дожди почти каждый день. Так, не забудьте захватить с собой зонт завтра, 22 марта, и в субботу. А вот в воскресенье метеоусловия в Северной столице улучшатся — заметных осадков не ожидается. Об этом SPB.KP.RU сообщил главный синоптик города на Неве Александр Колесов.
— В Петербурге довольно тепло. Например, ночная температура постоянно высокая — от +2 до +4 градусов, дневная — до +6 градусов. Однако следующая волна холода будет с воскресенья, 24 марта, на понедельник, 25 марта. Тогда уже будет наблюдаться слабоотрицательная температура. Днем столбик термометра в среднем будет показывать от +2 до +7 градусов, — отметил синоптик.
Колесов добавил, что особенно под дожди в ближайшие дни рискуют попасть жители Ленинградской области. Осадки ожидаются 22 и 23 марта, но уже в воскресенье они, скорее всего, пройдут лишь местами. В соседнем регионе ночная температура воздуха близка к нулю, но с положительными значениями. Однако воздушная холодная масса все еще оказывает влияние на погоду в регионе, а это значит, что в эти дни можно будет попасть не только под дождь, но и под мокрый снег, особенно в ночные часы.