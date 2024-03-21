«Довольно тепло»: Синоптик Колесов рассказал о погоде в Петербурге на выходные

Колесов добавил, что особенно под дожди в ближайшие дни рискуют попасть жители Ленинградской области. Осадки ожидаются 22 и 23 марта, но уже в воскресенье они, скорее всего, пройдут лишь местами. В соседнем регионе ночная температура воздуха близка к нулю, но с положительными значениями. Однако воздушная холодная масса все еще оказывает влияние на погоду в регионе, а это значит, что в эти дни можно будет попасть не только под дождь, но и под мокрый снег, особенно в ночные часы.