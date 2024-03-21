«Аварийность не за горами»: Алиханов — о влиянии плюща на водонапорную башню в Светлогорске

Интернет-пользователи, обсуждая реконструкцию замка Георгенбург в Черняховске, спросили, почему со стен убрали плющ. В региональной службе охраны памятников отметили, что, помимо прочего, корни растений повреждают фасад. Тогда жители региона привели в качестве примера водонапорную башню в Светлогорске, где «от этой поросли не отказываются».