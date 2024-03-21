Напоминание о любви и нежности: скульптуру театральному зрителю открыли в Екатеринбурге

У Кравцева, с его слов, идея скульптуры родилась несколько лет назад. Но тогда еще планировалось установить постамент «Нет ли лишнего билетика?».
«У нас сначала не состоялся проект, а потом я узнал, что некоторые театры поставили такую скульптуру. Поэтому мы решили какую-то новую идею сделать. И самой точной стала история — это фигуры, спешащие на премьеры», — рассказал автор проекта.
Над изваянием работали два скульптора. Макет разрабатывал Юрий Казанцев. В августе 2023 года на сборе труппы коллективу театра показали будущий образ. После за композицию взялся известный уфимский скульптор Халит Галиуллин. Кравцев отметил, что особенно сложно было с разработкой образа девушки — нужно было проработать правильную талию, фигуру, степень открытости платья. Даже фасон обуви был тщательно продуман.
«Я поздравляю горожан, что еще одной скульптурой в нашем городе стало больше. Вы видите, как преобразился сам театр, вход, ступени, как преобразилась площадь перед театром», — сказала в своем обращении министр культуры области Светлана Учайкина. По ее словам, композиция будет напоминать горожанам о любви и нежности, которая вложена в спектакль «Летят журавли» из репертуара театра. В паре, спешащей на спектакль, скульпторы изобразили артистов театра Александра Хворова и Анну Минцеву, играющих главные роли в этом спектакле — Бориса и Веронику.