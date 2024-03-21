Напоминание о любви и нежности: скульптуру театральному зрителю открыли в Екатеринбурге

«Я поздравляю горожан, что еще одной скульптурой в нашем городе стало больше. Вы видите, как преобразился сам театр, вход, ступени, как преобразилась площадь перед театром», — сказала в своем обращении министр культуры области Светлана Учайкина. По ее словам, композиция будет напоминать горожанам о любви и нежности, которая вложена в спектакль «Летят журавли» из репертуара театра. В паре, спешащей на спектакль, скульпторы изобразили артистов театра Александра Хворова и Анну Минцеву, играющих главные роли в этом спектакле — Бориса и Веронику.