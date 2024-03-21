Синоптики спрогнозировали сроки таяния снега в Омске и области

Так, по многолетним данным, снеготаяние на территории региона начинается с 19 по 30 марта, а в Омске — 21 марта. При этом, по состоянию на 15 марта высота снежного покрова по области превышала прошлогодние показатели где-то на 2 сантиметра, в где-то — на 24 см.