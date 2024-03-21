Синоптики спрогнозировали сроки таяния снега в Омске и области

Так, по многолетним данным, снеготаяние на территории региона начинается с 19 по 30 марта, а в Омске — 21 марта. При этом, по состоянию на 15 марта высота снежного покрова по области превышала прошлогодние показатели где-то на 2 сантиметра, в где-то — на 24 см.
Тем не менее, уже отмечено уменьшение высоты снежного покрова: на севере это случилось
«Следующий этап — разрушение снежного покрова, когда остается 5 баллов и менее видимой снежной окрестности. В Омске это обычно отмечается 6 апреля. Полный сход происходит в течение 10−14 дней», — отметили в Обь-Иртышском УГМС.
При этом синоптики отмечают, что отклонения от нормы не исключены. Так, в 2023 году снег в Омской области сошел на 1−3 недели раньше обычного.
Кроме того, метеорологи зафиксировали на большей части территории промерзание почвы меньше нормы, а значит, она будет быстрее оттаивать и лучше впитывать талые воды.