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Синоптики спрогнозировали сроки таяния снега в Омске и области

Синоптики Обь-Иртышского УГМС спрогнозировали сроки вероятного избавления Омской области от снега весной 2024 года.

Сейчас в Ричмонде: +3° 3 м/с 52% 763 мм рт. ст. +7°

Так, по многолетним данным, снеготаяние на территории региона начинается с 19 по 30 марта, а в Омске — 21 марта. При этом, по состоянию на 15 марта высота снежного покрова по области превышала прошлогодние показатели где-то на 2 сантиметра, в где-то — на 24 см.

Тем не менее, уже отмечено уменьшение высоты снежного покрова: на севере это случилось 2—7 марта, на остальной территории 11—19 марта.

«Следующий этап — разрушение снежного покрова, когда остается 5 баллов и менее видимой снежной окрестности. В Омске это обычно отмечается 6 апреля. Полный сход происходит в течение 10−14 дней», — отметили в Обь-Иртышском УГМС.

При этом синоптики отмечают, что отклонения от нормы не исключены. Так, в 2023 году снег в Омской области сошел на 1−3 недели раньше обычного.

Кроме того, метеорологи зафиксировали на большей части территории промерзание почвы меньше нормы, а значит, она будет быстрее оттаивать и лучше впитывать талые воды.