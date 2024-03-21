Весна заблудилась. Дожди и холод прогнозируют на Кубани

«21, 22, 23 марта на территории края ожидаются осадки. Они затронут почти все районы края. При этом их интенсивность будет умеренной, но в южной половине края они будут идти чуть сильнее», — сообщил «Комсомольской правде» — Кубань" заместитель руководителя краевого центра мониторинга и прогнозирования ЧС Александр Колесник.