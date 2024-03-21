Весна заблудилась. Дожди и холод прогнозируют на Кубани

Теплая солнечная погода, которая радовала жителей и гостей Краснодарского края всю неделю, к выходным сменилась небольшим похолоданием и дождем. Но, после нескольких промозглых дней, на Кубань придет настоящая весна.
«21, 22, 23 марта на территории края ожидаются осадки. Они затронут почти все районы края. При этом их интенсивность будет умеренной, но в южной половине края они будут идти чуть сильнее», — сообщил «Комсомольской правде» — Кубань" заместитель руководителя краевого центра мониторинга и прогнозирования ЧС Александр Колесник.
Из-за проливных дождей в реках возможны подъемы уровней воды. Также в это время прогнозирует переувлажнение почвы.
«В ближайшие дни температура воздуха будет качелеообразной. В среднем значения опустятся до +9…+11 градусов днем и +3…+8 градусов ночью. В целом, это вполне весенняя температура», — рассказал Александр Колесник.
Кроме того, в ближайшее время в крае поднимется ветер. Его порывы будут достигать от 15 до 17 метров в секунду. А в горах Кубани все также опасно, из-за возможного схода лавин.
«В горах температура воздуха также растет. Днем градусники уже поднимаются немного выше нуля. Из-за этого снег проседает, уплотняется. Так появляется угроза схода лавин», — рассказал заместитель руководителя краевого центра мониторинга и прогнозирования ЧС.
К сожалению, для всех горнолыжников, с 25 марта в Краснодарском крае потеплеет еще сильнее. Температура воздуха с понедельника может достигать +17 градусов, а на большей часть Кубани будет светить солнце.