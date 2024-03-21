На льду Ладоги прогремел мощный взрыв

Как уже писала «Фонтанка», всего в работе шесть затороопасных участков, включая этот. Работы по ослаблению льда ведутся с 21 по 28 марта. Общая площадь взрываемых ледовых полей — примерно 12 тысяч квадратных метров, объём взрываемого льда — 4,8 тысячи кубометров.