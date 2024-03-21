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На льду Ладоги прогремел мощный взрыв

На Ладоге взорвали лёд.

На реке Свирь и Свирской губе Ладожского озера 21 марта взрывали лёд. Видеозапись публикует администрация Ленинградской области в своем телеграм-канале.

За безопасностью следила Аварийно-спасательная служба области. Сначала, перед основным зарядом, в соответствии с экологическими нормами, микровзрывом отпугнули рыбу. Теперь весеннее половодье будет проходить без заторов.

Как уже писала «Фонтанка», всего в работе шесть затороопасных участков, включая этот. Работы по ослаблению льда ведутся с 21 по 28 марта. Общая площадь взрываемых ледовых полей — примерно 12 тысяч квадратных метров, объём взрываемого льда — 4,8 тысячи кубометров.

Ледовзрывные работы проводятся каждую весну, чтобы безаварийно пропустить паводковые воды. Местных жителей просят сохранять спокойствие и отнестись к работам с пониманием.

МЧС