Новосибирцы смогут бесплатно пройти обследование на туберкулез

В Новосибирске можно будет бесплатно пройти обследование на туберкулез. Об этом сообщает региональный минздрав.
Акция приурочена к Всемирному дню борьбы против туберкулеза и пройдет на площади Ленина 22 марта. Здесь с 11:00 до 17:00 будет дежурить передвижной медицинский комплекс с флюорографом.
Обследование сможет пройти любой желающий, нужны только паспорт и полис ОМС. Данные сканирования легких после двойного прочтения внесут в электронные медицинские карты пациентов.
Легкие на предмет туберкулеза, рака легких, воспалительных процессов и других патологий дыхательной системы нужно проверять ежегодно с 15 лет.