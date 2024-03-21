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В Воронежскую область скоро придет сильное потепление

25 марта столбик термометра днем в Воронеже может подняться до +12, а 31-го — до +16.

Сейчас в Ричмонде: +3° 4 м/с 52% 761 мм рт. ст. +7°
Источник: Комсомольская правда

Уже не за горами приход в Воронежскую область настоящего весеннего тепла. Об этом сообщили синоптики.

— Сперва кратковременное потепление принесет юго-западный ветер. В Воронеже он станет причиной того, что столбики термометров 24 марта поднимутся до +10, а 25-го — до +12 градусов, — рассказал руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. — Дальше вернутся минусовые температуры ночью и достаточно прохладные дни. Зато 31 марта, по предварительным прогнозам, в Воронеже потеплеет до +16. Кстати, уже сейчас толщина снежного покрова рядом со столицей Черноземья всего 8 сантиметров. А южнее Нововоронежа снега и вовсе уже нет.

Впрочем, даже такая достаточно высокая температура не является аномальной для Воронежской области.

— Если говорить по конкретному дню, самое теплое 31 марта было в 2019 году — +19,2 градуса, а самое холодное — в 1952-м — −14,7. А вообще в первый месяц войны разброс рекордных температур еще сильнее. Так, 7 марта 1964 года было −32, а 10 марта 2020-го — напротив, +19,4, — добавил Александр Сушков.