В Воронежскую область скоро придет сильное потепление

— Сперва кратковременное потепление принесет юго-западный ветер. В Воронеже он станет причиной того, что столбики термометров 24 марта поднимутся до +10, а 25-го — до +12 градусов, — рассказал руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. — Дальше вернутся минусовые температуры ночью и достаточно прохладные дни. Зато 31 марта, по предварительным прогнозам, в Воронеже потеплеет до +16. Кстати, уже сейчас толщина снежного покрова рядом со столицей Черноземья всего 8 сантиметров. А южнее Нововоронежа снега и вовсе уже нет.