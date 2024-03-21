Назван продукт, который помогает в борьбе с раком.

Также сульфорафан снижает уровень сахара в крови, который «сжигает» сосуды сетчатки глаза. Кроме этого, сульфорафан из брокколи и брюссельской капусты убивает широкий спектр бактерий. Он также более полезен в сочетании с горчицей.