Назван продукт, который помогает в борьбе с раком.
Брокколи, брюссельская и белокочанная капуста помогают в борьбе с раком, заявила российский врач Елена Малышева. По её словам, происходит это за счёт содержащегося в большом количестве вещества сульфорафан. Именно оно не даёт раковым клеткам размножаться.
— Сульфорафан борется с раком. Он не даёт раковым клеткам размножаться и не даёт развиваться раку, — рассказала врач.
Также сульфорафан снижает уровень сахара в крови, который «сжигает» сосуды сетчатки глаза. Кроме этого, сульфорафан из брокколи и брюссельской капусты убивает широкий спектр бактерий. Он также более полезен в сочетании с горчицей.