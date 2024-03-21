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Назван продукт, который помогает в борьбе с раком

О продуктах, которые помогают в борьбе с раком, рассказала врач Елена Малышева.

Источник: Комсомольская правда

Назван продукт, который помогает в борьбе с раком.

Брокколи, брюссельская и белокочанная капуста помогают в борьбе с раком, заявила российский врач Елена Малышева. По её словам, происходит это за счёт содержащегося в большом количестве вещества сульфорафан. Именно оно не даёт раковым клеткам размножаться.

— Сульфорафан борется с раком. Он не даёт раковым клеткам размножаться и не даёт развиваться раку, — рассказала врач.

Также сульфорафан снижает уровень сахара в крови, который «сжигает» сосуды сетчатки глаза. Кроме этого, сульфорафан из брокколи и брюссельской капусты убивает широкий спектр бактерий. Он также более полезен в сочетании с горчицей.

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