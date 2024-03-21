Двухмиллионный посетитель выставки «Россия» попал на экскурсию на ГЭС

В декабре 2023 года Марат Сабитов из Казани приехал на ВДНХ с супругой Марией. Мужчина стал двухмиллионным посетителем выставки «Россия». Министерство энергетики и энергокомпания «Русгидро» подарили паре сертификат на посещение Саяно-Шушенской ГЭС. Для семьи из Казани это стало символичным: Марат работает в сфере энергетики.
В четверг, 21 марта, Марат и Мария воспользовались подарком и посетили крупнейшую электростанцию России. «Пара прогулялась по гребню плотины, зашла в машинный зал и музей, сделала на смотровой площадке памятные фотографии. Сопровождавший Марата и Марию гид рассказал об истории строительства станции, ее значении для энергетики страны, технических характеристиках и особенностях», — сказали в пресс-службе.
Саяно-Шушенская ГЭС — крупнейшая электростанция России (6400 МВт), обеспечивает работу энергосистемы всей Сибири. Ее гидротурбины — самые мощные в России. Всего на станции их десять, каждая мощностью 640 МВт.