Двухмиллионный посетитель выставки «Россия» попал на экскурсию на ГЭС

В четверг, 21 марта, Марат и Мария воспользовались подарком и посетили крупнейшую электростанцию России. «Пара прогулялась по гребню плотины, зашла в машинный зал и музей, сделала на смотровой площадке памятные фотографии. Сопровождавший Марата и Марию гид рассказал об истории строительства станции, ее значении для энергетики страны, технических характеристиках и особенностях», — сказали в пресс-службе.