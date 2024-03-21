В Воронеже третьим этапом реконструкции Остужевской развязки займется питерская фирма

Теперь компании из Санкт-Петербурга нужно будет обустроить шесть полос движения и эстакаду на пересечение улицы Остужева и Ленинского проспекта. А также сделать развязку у путепроводов через железную дорогу и отремонтировать съезд с Северного моста на улицу 25 Января. Все работы предстоит выполнить до 30 ноября 2026 года. А с учетом приемки работ их оплаты выполнение контракта затянется еще на два месяца — до 30 января 2027 года.