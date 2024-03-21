В Воронеже третьим этапом реконструкции Остужевской развязки займется питерская фирма

В Воронеже определили победителя торгов, во время которых выбирали подрядчика для третьего этапа реконструкции Остужевской развязки. Аукцион выиграла знакомая фирма. Именно специалисты АО «Производственное объединение “Возрождение” занимались первым этапом реконструкции развязки.
На этот раз питерская компания снизила первоначальную цену торгов — 3,42 миллиарда рублей — на 358 тысяч. Другая фирма, участвовавшая в аукционе, оказалась не готова сбить ее даже на такую незначительную сумму.
Теперь компании из Санкт-Петербурга нужно будет обустроить шесть полос движения и эстакаду на пересечение улицы Остужева и Ленинского проспекта. А также сделать развязку у путепроводов через железную дорогу и отремонтировать съезд с Северного моста на улицу 25 Января. Все работы предстоит выполнить до 30 ноября 2026 года. А с учетом приемки работ их оплаты выполнение контракта затянется еще на два месяца — до 30 января 2027 года.
Ранее ГК «Возрождение» в 2019 году получила контракт стоимостью 1,18 млрд рублей на первую очередь реконструкции Остужевской развязки. За эти деньги она построила путепровод над железной дорогой.
Второй очередью реконструкции занимались специалисты воронежского СМУ-90. За 1,6 миллиарда рублей они расширили дорогу от моста на улице Остужева до федеральной трассы «Дон», а также построили разноуровневую развязку в виде клеверного листа на перекрестке Остужева и Минской.