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В Ростовской области появятся пять мобильных моргов за 260 млн рублей

Первый мобильный морг появится уже осенью этого года.

В Ростовской области появятся пять мобильных моргов, сообщается на сайте госзакупок. Сейчас идёт поиск подрядчика, который сможет поставить мобильные здания морга.

Заказчик — ГБУ Ростовской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы». Стоимость контракта — 259,4 млн руб.

В документе указано, что первый мобильный морг появится уже осенью этого года. Его поставят в Зимовниках.

Также морги установят в городе Гуково, Новошахтинске и Красном Сулине.

В мобильных моргах организуют место для подготовки тела, холодильное хранилище и зал для прощания с усопшим.