Улицы Кызылорды затапливает дождевой водой: спецтехника работает в усиленном режиме

Как сообщила руководитель отдела филиала РГП «Казгидромет» по Кызылординской области Айгерим Жокелова, дождь будет идти до сегодняшнего вечера. Завтра с утра погода прояснится.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области ливневым паводком смыло два моста.