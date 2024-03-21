На следующей неделе в Татарстане потеплеет до +9 градусов

В ближайшие дни в Татарстане прогнозируются мокрый снег и дождь. В ночные часы может похолодать до −15 градусов.
Сегодня ночью в Казани ожидается переменная облачность. Столбики термометров в ночные часы покажут от 8 до 10 градусов ниже нуля, при прояснениях — до −14 градусов. Днем синоптики обещают +4..+6 градусов. На дорогах местами образуется гололедица.
Ильсур Метшин о подготовке к весеннему паводку: «Не должно быть никаких упований на погодные условия» Ночью в субботу, 23 марта, температура воздуха в РТ понизится до −4..-9 градусов, в южных и восточных районах — до −15 градусов. Днем потеплеет до +2..+7 градусов.
В воскресенье, 24 марта, по республике пройдет атмосферный фронт со смешанными осадками в виде снега, в том числе мокрого, и дождя. Ночью столбики термометров покажут от −3 до +2 градусов, а днем — от +2 до +7 градусов. Местами возможны гололедные отложения и туман.
По предварительному прогнозу, в начале следующей недели временами ожидаются мокрый снег и дождь. Ночью синоптики обещают понижение температуры до −4..+1 градуса, а днем потеплеет до +4..+9 градусов.
Осадки смешанного характера на фоне положительных температур воздуха могут привести к сходу льда с крыш зданий и других наклонных поверхностей, а также будут способствовать более быстрому таянию снега, предупреждает Гидрометцентр РТ.