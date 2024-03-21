На следующей неделе в Татарстане потеплеет до +9 градусов

В воскресенье, 24 марта, по республике пройдет атмосферный фронт со смешанными осадками в виде снега, в том числе мокрого, и дождя. Ночью столбики термометров покажут от −3 до +2 градусов, а днем — от +2 до +7 градусов. Местами возможны гололедные отложения и туман.