В Самарской области на Волге тает лед

Температура воздуха в Самаре постепенно повышается, и лед на Волге тает. По информации Поисково-спасательной службы Самарской области, по состоянию на 21 марта вода фиксируется у поляны Фрунзе, на Красной Глинке, в районе Первомайской. На левом берегу у Красной Глинки в затоне фиксируется лед. А возле ЦСС — прессованный снег и вода.
Также вода есть у берегов Жигулевска. А вот в Тольятти лед на Волге остается на уровне 38−40 сантиметров.
В районе Сызрани фиксируется лед толщиной 32−34 сантиметров, а возле Октябрьска его толщина колеблется от 37 до 43 сантиметров.