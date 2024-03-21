В Самарской области на Волге тает лед

Температура воздуха в Самаре постепенно повышается, и лед на Волге тает. По информации Поисково-спасательной службы Самарской области, по состоянию на 21 марта вода фиксируется у поляны Фрунзе, на Красной Глинке, в районе Первомайской. На левом берегу у Красной Глинки в затоне фиксируется лед. А возле ЦСС — прессованный снег и вода.