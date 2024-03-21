Построить ракету и встретиться с писателем: чем заняться в выходные в Москве 23−24 марта

В Выставочном зале организуют мастер-классы по ракетостроению, лабораторию «Эксперименты в космосе» и лекторий. Участники смогут выполнить упражнения на основе логики, физических и математических законов, которые предназначены для подготовки к полету, а также попробовать себя в кресле Брани — специальном вращающемся стуле для проверки вестибулярного аппарата. Там же каждые полчаса будет проходить зарядка, которая используется в программе подготовки космонавтов.