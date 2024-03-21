Выставка «Россия» на ВДНХ вызвала большой интерес у жителей Кузбасса

А вот посетители-россияне приехали на форум из самых далеких уголков страны. Среди них жители Амурской области, Еврейской автономии, Якутии и Сахалина. Но больше всего посетителей прибыли из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Самарской и Нижегородской областей. В топ-5 также вошел Краснодарский край. При этом москвичи оказались в середине рейтинга регионов по числу посетителей.