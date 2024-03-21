Массовые гуляния проходят в жилых массивах столицы

Мероприятия под открытым небом по району Байқоңыр проходят в следующих локациях: в Казгородке, на территории школы № 55, на центральной площади по улице Жезкиік, 19; (СМП), на центральной площади по ул. Кеншілер, 5; а также в дачном массиве «Коянды».