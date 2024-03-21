Массовые гуляния проходят в жилых массивах столицы

Во время народных гуляний проводятся состязания по национальным видам спорта. Желающие борются за звания сильнейших в асық ату, қол күресі, арқан тарту, гиревом спорте
По району Есиль праздничная программа прошла с 12:00 до 14:00 в жилом массиве «Пригородный», по улице Арнасай 127, в средней школы № 24.
В районе Нура концерт прошел в жилом массиве Уркер, сквере по улице Айғыржал.
По району Сарыарка народные гуляния состоялись в парке «Коктал», ул. С. Бейбарыс.
По району Алматы жители жилых массивов могли насладиться праздничной программой в жилых масивах «Интернациональный», «Мичурино», «Железнодорожный», «Промышленный» и «Куйгенжар».
Мероприятия под открытым небом по району Байқоңыр проходят в следующих локациях: в Казгородке, на территории школы № 55, на центральной площади по улице Жезкиік, 19; (СМП), на центральной площади по ул. Кеншілер, 5; а также в дачном массиве «Коянды».
Празднования проводятся на всех крупных открытых площадках города. В рамках декады Наурызнама в городе организуют более 200 мероприятий. Часть из них уже состоялась.
Многие горожане проявили инициативу и во дворах своих домов установили юрты, накрыли дастархан. Угощали гостей чаем из самоваров, бауырсаками и пловом.