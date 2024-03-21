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В Волгограде МЧС запустило дроны для мониторинга пожаров

ГУ МЧС предупредило жителей Волгограда о запуске дронов для мониторинга пожаров.

Источник: © РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 21 мар — РИА Новости. Дроны запущены над территорией Волгограда для съемки пожароопасных мест в городе, сообщает в четверг пресс-служба регионального ГУ МЧС в Telegram-канале.

«Сохраняем спокойствие! Сегодня, 21 марта, специалисты беспилотной авиации Главного управления МЧС России по Волгоградской области совершают полеты на беспилотных воздушных судах вертолетного типа с целью проведения аэрофотосьемки мест наиболее подверженных угрозе пожаров», — говорится в сообщении ГУ МЧС.

Отмечается, что запуск дронов плановый и согласован с оперштабом. Полеты будут совершаться в Красноармейском, Советском, Ворошиловском и Тракторозаводском районах Волгограда.

Власти Волгоградской области 31 декабря 2022 года ввели запрет на использование беспилотников на территории региона.

МЧС