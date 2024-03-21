В Волгограде МЧС запустило дроны для мониторинга пожаров

«Сохраняем спокойствие! Сегодня, 21 марта, специалисты беспилотной авиации Главного управления МЧС России по Волгоградской области совершают полеты на беспилотных воздушных судах вертолетного типа с целью проведения аэрофотосьемки мест наиболее подверженных угрозе пожаров», — говорится в сообщении ГУ МЧС.