На границе Казахстана и Узбекистана наблюдается скопление людей и авто

«Перед пунктами пропуска на границе с Республикой Узбекистан наблюдается скопление лиц, транспортных средств на выезд из Республики Казахстан», — говорится в сообщении в четверг.
КНБ поясняет, что большое количество иностранцев на праздники Наурыз выезжают из Казахстана. Также очереди связаны с реконструкцией ряда пунктов пропуска «Капланбек», «Тажен», «Атамекен» и «Казыгурт».
Пропуск через Государственную границу осуществляется в штатном режиме, приняты меры по контролю ситуации в пунктах пропуска.