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На границе Казахстана и Узбекистана наблюдается скопление людей и авто

Туркестан. 21 марта. КазТАГ — На границе Казахстана и Узбекистана наблюдается скопление людей и автомобилей, сообщает пресс-служба комитета национальной безопасности РК.

Источник: 78.ru

«Перед пунктами пропуска на границе с Республикой Узбекистан наблюдается скопление лиц, транспортных средств на выезд из Республики Казахстан», — говорится в сообщении в четверг.

КНБ поясняет, что большое количество иностранцев на праздники Наурыз выезжают из Казахстана. Также очереди связаны с реконструкцией ряда пунктов пропуска «Капланбек», «Тажен», «Атамекен» и «Казыгурт».

Пропуск через Государственную границу осуществляется в штатном режиме, приняты меры по контролю ситуации в пунктах пропуска.

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