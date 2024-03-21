Сергей Жигунов с супругой восстановили дом-музей Коровина в Гурзуфе

Художник Константин Коровин построил дачу в Гурзуфе в 1912 году. Это был маленький домик, в котором располагалась мастерская. Чтобы окупать расходы на ее содержание, рядом был построен доходный дом для сдачи квартир постояльцам. Он назвал свои апартаменты «Саламбо» в честь романа Густава Флобера и одноименного балета в Большом театре. Долгие годы здание на улице Чехова, 1 числилось на балансе Союза художников Украины, после чего пришло в полный упадок.