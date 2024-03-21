Сергей Жигунов с супругой восстановили дом-музей Коровина в Гурзуфе

«С этой территории мы вывезли 16 грузовиков мусора, — рассказывает директор музея Виктория Жигунова. — Все было разбито и уничтожено. Тут была плесень, грибок, мы выводили это все».
Художник Константин Коровин построил дачу в Гурзуфе в 1912 году. Это был маленький домик, в котором располагалась мастерская. Чтобы окупать расходы на ее содержание, рядом был построен доходный дом для сдачи квартир постояльцам. Он назвал свои апартаменты «Саламбо» в честь романа Густава Флобера и одноименного балета в Большом театре. Долгие годы здание на улице Чехова, 1 числилось на балансе Союза художников Украины, после чего пришло в полный упадок.
«Мы благодарны главе Республики Крым и администрации Ялты за то, что нам выделили в аренду этот комплекс зданий под кинобазу. Мы решили сделать музей, нас поддержал президентский Фонд культурных инициатив, спасибо ему большое», — сказал журналистам актер, режиссер и продюсер Сергей Жигунов.
В музее пока работает четыре комнаты, и каждая из них «звучит по-своему». В каждой из них звучит музыка и рассказы художника Константина Коровина, озвученные Сергеем Жигуновым.
«Когда художник ослеп, он стал писать книги», — рассказала Виктория.
В комнатах постарались воплотить атмосферу начала XX века. Например, установили старинный рояль такой же модели, на котором играл друг художника Федор Шаляпин.
Помощь в создании экспозиции оказывали сотрудники Третьяковской галереи, Русского музея, коллекционеры и собиратели. В коллекцию живописи уже приобрели эскизы театрального костюма кисти Константина Коровина и живописную работу его сына.
В дальнейшем коллекция музея будет пополняться. В 2023 году российский актер, режиссер и продюсер Сергей Жигунов начал в Крыму съемки фильма «Три друга, клад и Матрос Кошка». Они проходили в Севастополе, Ялте и Гурзуфе.
Это многосерийный фильм о жизни курсантов Нахимовского училища. Режиссером картины стал Станислав Назиров, а играют в нем такие известные актеры, как Сергей Никоненко, Алексей Шевченков, Дмитрий Ульянов, Александр Лыков. Главные герои нового сериала попадают в различные мистические истории и непростые жизненные ситуации, выбираться из которых им помогает дружба и взаимовыручка, рассказал РИА Новости Крым продюсер сериала Сергей Жигунов.