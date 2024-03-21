Старт «Союза» с белоруской на борту отменен

МИНСК, 21 мар — Sputnik. Процедура автоматического старта космического корабля «Союз» с белоруской Мариной Василевской на борту отменена, об этом стало известно из прямой трансляции старта космического корабля.
«Внимание, на стартовом комплексе. Прошла автоматическая отмена пуска. Привести агрегаты стартового комплекса в исходное состояние. Подготовиться к стоянке 24 часа», — сообщил технический персонал Байконура.
Пуск ракеты должен был состояться в 16:21,18 в четверг, 21 марта. К настоящему времени причины отмены старта не известны.
Ракета должна была доставить на Международную космическую станцию (МКС) первую в истории Беларуси космонавтку Марину Василевскую. Кроме нее в экипаж входят герой России, уроженец Беларуси Олег Новицкий и американская астронавт Трейси Колдвелл-Дайсон.
Планировалось, что Василевская и Новицкий пробудут на МКС всего 12 суток. Они вернутся с орбиты на корабле «Союз МС-24» вместе с Лорел Эшли О’Хара (США), а Колдвелл-Дайсон останется на станции до сентября.
Марина Василевская в 2017—2022 годах работала бортпроводницей в авиакомпании «Белавиа». В 2022-м она прошла отбор и стала одной из шести кандидаток для участия в космическом полете. В мае 2023 года стало известно, что она — основной претендент на участие в экспедиции на Международную космическую станцию (МКС). Дублером стала Анастасия Ленкова — детский хирург из Минска.
Задача Василевской будет состоять в том, чтобы провести несколько научных экспериментов. Она протестирует технологии, которые невозможно проверить на Земле. Также космонавтка пообщается со школьниками и студентами по видеосвязи с орбиты.