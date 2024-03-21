Старт «Союза» с белоруской на борту отменен

Марина Василевская в 2017—2022 годах работала бортпроводницей в авиакомпании «Белавиа». В 2022-м она прошла отбор и стала одной из шести кандидаток для участия в космическом полете. В мае 2023 года стало известно, что она — основной претендент на участие в экспедиции на Международную космическую станцию (МКС). Дублером стала Анастасия Ленкова — детский хирург из Минска.