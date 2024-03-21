Памятник «Авроре» в Краснодаре переедет на новое место

Стало известно о переносе памятника «Авроре» на улице Красной рядом с одноименным кинотеатром в Краснодаре на новое место. Об этом рассказали в Telegram-канале (18+) радио «КП» Краснодар (18+), сообщает ИА KrasnodarMedia.
Предполагается, что скульптуру сдвинут на 100 метров вперед. Перенос объясняется изменениями, связанными с реконструкцией кинотеатра «Аврора» и прилегающей территории.
Демонтаж памятника уже стартовал. Сейчас скульптуру обнесли лесами и готовятся ее передвигать.
Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, компания Сергея Галицкого «Инвестстрой» вырубит деревья рядом с кинотеатром «Аврора». В администрации города объяснили, что это необходимо для осуществления проекта ландшафтного оформления территории.
Напомним, кинотеатр «Аврора» закрыли на ремонт в 2015 году, однако первый инвестор так и не довел здание до ума. В 2019 году за реконструкцию взялся Сергей Галицкий. Первоначально заявлялось, что объект будет сдан в эксплуатацию к 2025 году, но в 2022 году планы изменились. Концессионное соглашение действует до 2028 года.