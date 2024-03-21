Памятник «Авроре» в Краснодаре переедет на новое место

Напомним, кинотеатр «Аврора» закрыли на ремонт в 2015 году, однако первый инвестор так и не довел здание до ума. В 2019 году за реконструкцию взялся Сергей Галицкий. Первоначально заявлялось, что объект будет сдан в эксплуатацию к 2025 году, но в 2022 году планы изменились. Концессионное соглашение действует до 2028 года.