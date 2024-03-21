Запуск «Союза» к МКС с Байконура отменили

Марина Василевская — бортпроводник-инструктор авиакомпании «Белавиа». Летает в составе экипажей воздушных судов Boeing и Embraer. В рамках отбора для полета в космос она обошла 3 тыс. других претенденток. Она станет первой гражданкой Белоруссии, побывавшей в космосе, а также первым космонавтом в новейшей истории своей страны.