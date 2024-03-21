Медведь — самый крупный хищник, обитающий в Нижегородской области. По данным госмониторинга охотничьих ресурсов, в регионе насчитывается более 1,3 тыс. особей. Больше всего бурых медведей в Варнавинском и Семеновском округах (по 172 зверя).
Запрещено добывать медведей в возрасте до года и самок с детенышами, рожденными в этом году. Весной разрешается охотиться на медведя с подхода.
Елена Ковалева.
Весенняя охота на медведя открылась в Нижегородской области
С 21 марта в Нижегородской области открылась весенняя охота на медведя. Она продлится до 10 июня, сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.
Медведь — самый крупный хищник, обитающий в Нижегородской области. По данным госмониторинга охотничьих ресурсов, в регионе насчитывается более 1,3 тыс. особей. Больше всего бурых медведей в Варнавинском и Семеновском округах (по 172 зверя).