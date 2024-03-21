Глава Самарской области поздравил выдающегося педагога с 90-летием

Елизавета Сергеевна родилась в 1934 году в селе Малый Толкай Самарской области. В ее семье было 11 детей. Детство пришлось на годы Великой Отечественной войны. Будущий педагог с детства помогала взрослым. Закончив училище и институт, Елизавета Сергеевна долгое время работала в школе. Опыт ее работы заметили и оценили на государственном уровне. Глава региона также передал имениннице песню, которую написал заслуженный артист Сергей Войтенко.