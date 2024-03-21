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22 марта Волгоградскую область накроют дожди

В Волгограде и области потеплеет до 8 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +5° 4 м/с 38% 764 мм рт. ст. +7°
Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области постепенно устанавливается весенняя погода. К концу недели заметно потеплеет. «Черноморская депрессия», принесшая осадки и минусовые температуры, покидает область. О том, какой будет погода 22 марта, сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе волгоградского Гидрометцентра.

— Ночью без существенных осадков. Утром по южной половине области небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ночью местами гололедно-изморозевые отложения. На дорогах местами гололедица, — уточнили синоптики ЦГМС.

Ветер юго-восточный, порывы достигнут максимум 11 метров в секунду. В Волгоградской области ночью ожидается −5…º 0, днем +3…+8º. В Волгограде также обещают дожди. Ночью будет −1…-3º; днём +4…+6º.