22 марта Волгоградскую область накроют дожди

В Волгоградской области постепенно устанавливается весенняя погода. К концу недели заметно потеплеет. «Черноморская депрессия», принесшая осадки и минусовые температуры, покидает область. О том, какой будет погода 22 марта, сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе волгоградского Гидрометцентра.
— Ночью без существенных осадков. Утром по южной половине области небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ночью местами гололедно-изморозевые отложения. На дорогах местами гололедица, — уточнили синоптики ЦГМС.
Ветер юго-восточный, порывы достигнут максимум 11 метров в секунду. В Волгоградской области ночью ожидается −5…º 0, днем +3…+8º. В Волгограде также обещают дожди. Ночью будет −1…-3º; днём +4…+6º.