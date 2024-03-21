22 марта Волгоградскую область накроют дожди

В Волгоградской области постепенно устанавливается весенняя погода. К концу недели заметно потеплеет. «Черноморская депрессия», принесшая осадки и минусовые температуры, покидает область. О том, какой будет погода 22 марта, сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе волгоградского Гидрометцентра.