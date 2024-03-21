В горах Сочи не планируют продлевать зимний сезон. Об этом сообщили представили горнолыжных курортов. Сезон завершат в мае.
Синоптики отмечают, что снег с гор будет сходить долго. Но на горнолыжных курортах продлевать зимние катания не планируют. Как отметили представители, катание в это время для туристов не очень комфортное.
«Лучше время максимально использовать для нашей инфраструктуры, когда необходимо делать профилактические ремонты, поэтому мы для себя приняли решение, что для нас важно качественно подготовиться к летнему сезону», — цитирует представителе горнолыжного курорта «РИА Новости».
В другом курорте Сочи отметили, что снег в теплое время сохраняется только на верхних отметках с трассами для подготовленных лыжников и сноубордистов.