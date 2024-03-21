«Риск встретиться с бактерией гораздо выше»: специалисты назвали причину, по которой у жителей Самарской области нет иммунитета к туберкулезу

— В некоторых районах Самаркой области уровень заболеваемости все еще выше средних показателей по России, и это требует от нас особого внимания, — поделился заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Самарской области Евгений Сорокин. — Также, к сожалению, мы не достигаем охвата вакцинацией 95% новорожденных, что необходимо для формирования устойчивого иммунитета. Поэтому хочется напомнить — научно установлено, что риск встретиться с бактерией в разы выше, чем риски осложнений от вакцинации и призвать граждан не отказываться от вакцинации!