«Риск встретиться с бактерией гораздо выше»: специалисты назвали причину, по которой у жителей Самарской области нет иммунитета к туберкулезу

Статистика положительная.
Туберкулез — одно из заболеваний, которые полностью меняют жизнь человека. Поэтому врачи прилагают много усилий не только для того, чтобы качественно лечить пациентов, но и информировать тех, кто живет на территории области об особенностях заболевания.
В Самарской области в последние два- три года стало снижаться общее число заболевших, а также число пациентов, имеющих сочетание диагнозов ВИЧ и туберкулез. Сокращается и число пациентов, зараженных разновидностью палочки Коха, устойчивой к традиционной терапии, которым требуется особое дорогостоящее лечение.
— Хочу отметить, что заболеваемость туберкулезом среди постоянно проживающего на территории области населения, без учета лиц, находящихся в заключении и мигрантов, ежегодно снижается на 1,5 — 2%, — рассказал руководитель управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Илья Сиротко. — При том, что из года в год в Самарской области наблюдается снижение заболеваемости туберкулезом, коечный фонд и во взрослых, и в детских отделениях сохраняется в достаточном объеме — это 870 коек.
Есть тревожные факторы.
Самарская область обладает большим ресурсом борьбы с туберкулезом: у нас действуют три противотуберкулезных диспансера (в Самаре, Тольятти и Сызрани), а также 35 кабинетов фтизиатров. Кроме того, есть федеральный противотуберкулезный санаторий и санаторий Рачейка для реабилитации пациентов. Благодаря современному оснащению больниц, на постановку диагноза уходит не более двух часов.
— Есть годами отработанная схема лечения, в которой хирургический метод применяется как крайняя мера, — отметил главный внештатный специалист фтизиатр министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Тольяттинского противотуберкулезного диспансера Игорь Цыганков. — Куда большее значение для наших пациентов имеет возможность получить полноценную реабилитацию не только в стационаре, но и затем — в санатории. В этих заведениях наши пациенты получают высокобелковую высококалорийную диеты, которая помогает им окончательно окрепнуть. Хорошее питание — важный фактор для выздоровления больных туберкулезом.
Дети, больные туберкулезом, полуют не только все необходимое лечение, но и особую заботу, ведь им приходится долгое время быть оторванными от родных и сверстников. На всех этапах прохождения лечения больным доступна помощь психологов.
Тревожит медиков тот факт, что порядка 16−18 подростков до 14 лет ежегодно заболевают туберкулезом. К чести медиков, смертности среди несовершеннолетних в последние годы не наблюдается.
— Мы стареемся разделить впервые заболевших и хронических больных, -рассказывает Мария Кабаева, главный врач Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н. В. Постникова. — Для того, чтобы пациенты, находящиеся в условиях дневного стационара, получали качественное лечение, отделения находятся во всех городах области, а в столице региона для удобства пациентов два отделения в разных концах Самары.
Сложным пациентам Самарской области доступны консультации врачей крупнейших федеральных центров. Кроме того, для самых тяжелых больных в области открыто паллиативное отделение.
— В некоторых районах Самаркой области уровень заболеваемости все еще выше средних показателей по России, и это требует от нас особого внимания, — поделился заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Самарской области Евгений Сорокин. — Также, к сожалению, мы не достигаем охвата вакцинацией 95% новорожденных, что необходимо для формирования устойчивого иммунитета. Поэтому хочется напомнить — научно установлено, что риск встретиться с бактерией в разы выше, чем риски осложнений от вакцинации и призвать граждан не отказываться от вакцинации!